Poco antes de quedar al margen del cuerpo técnico de las Leonas, en tanto, el ex jugador había dado cuenta de sus mayores aspiraciones en diálogo con La Nación. "Mi sueño es ser entrenador tanto de las Leonas como de los Leones, porque soy un apasionado del hockey masculino. Pero tiempo al tiempo. Si tengo una cualidad, ésa es que aprendo de todo, así que debo seguir aprendiendo y participar en el hockey internacional. El día en que llegue, llegará. Y si no, no seré el DT indicado".