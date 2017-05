PRELIMINARES

Jonathan Ortega (ARG) vs. Juan Villaseca (CHI) – Peso liviano (70 kg)

Jonathan Martínez (ARG) vs. José Armoa (PAR) – Peso gallo (61 kg)

Silvana Gómez Juárez (ARG) vs. Jennifer González (CHI) – Peso mosca femenino (57 kg)

Nicolás Varela (ARG) vs. Víctor Borda (PER) – Peso mosca (57 kg)

Lucas Ganin (ARG) vs. Sergio Orozco (ARG) – Peso pactado (63 kg)