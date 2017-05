Es hincha de Rosario Central pero no comulga demasiado con el fútbol. "En general no me gusta tanto porque me parece un juego medio deshonesto, no le tiene tanto respeto al árbitro, se maneja mucho por plata. En cambo el rugby es bien amateur, no se le cuestiona al árbitro, tiene códigos que el fútbol no tiene, hay mucha más camaradería, me gusta más por eso", recalcó e interrumpió para aclarar que el 3 de junio estará firme junto a la pantalla "para ver la final de la Champions" que Real Madrid y Juventus jugarán en Cardiff, partido en el que simpatizará por los italianos "porque tiene al Pipa".