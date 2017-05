"Me tuve que ir de un entrenamiento porque me dolía y tenía inflamado el estómago. Mi papá me llevó al hospital, me hicieron análisis y ahí detectaron que tenía leucemia", recuerda con angustia Agustín, que juega en las inferiores del Tomba desde que tiene 5 años y se desempeña como lateral o carrilero por la izquierda.