'Los hueones no me venían a abrazar -dice Carreño-. Hasta que le pegué a Caputto soy responsable de todo. Pero cuando los otros vienen corriendo y se me tiran encima, lógicamente me tengo que defender. O pegai o te cagan. En el barrio uno aprende que hay que tirar a matar siempre'. Ahí atendió también al arquero suplente, que cayó al primer golpe, al ayudante técnico de Osorno, y repartió un par de piñas más entre los rivales antes de que sus compañeros y la policía llegaran para rescatarlo".