Naturalmente, la postura de Cocca hace suponer una posible purificación del plantel para la próxima temporada, en la cual el ex Boca no estaría dentro de los planes. "No es momento de sacar conclusiones. Tenemos que pensar en los partidos que nos quedan y en la Copa Sudamericana. Necesitamos el compromiso de todos para pensar en el próximo semestre, porque buscamos un Racing competitivo", continuó Cocca.