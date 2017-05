Marlíes, la cubana de 24 años, es la nueva estrella del team. Con su país fue séptima en los Juegos de Río de Janeiro (categoría ómnium), además de ser campeona panamericana de esa especialidad, medalla de plata en persecución individual y bronce en Madison. Un talento que quisieron varios equipos pero se llevó el Ladies Power por la insistencia de Martínez. "Cuba siempre tuvo muy buenas corredoras pero, por su régimen político, no podían competir en el exterior salvo que se fugaran… Y nosotros hicimos todo legalmente. Nos llevó un año poder convencer al Instituto Nacional del Deporte cubano, para que apruebe la firma de contratos profesionales. Fueron muchas idas y vueltas hasta que lo logramos. Soy muy cabeza dura y cuando se me pone algo en la cabeza, no paro hasta lograrlo. Este era un desafío propio, porque sabía que Marlíes nos podía dar muchísimo", cuenta la manager sobre lo que significa un antes y un después para el ciclismo mundial. Mejias fue la primera en emigrar legalmente desde Cuba y luego dos más se fueron a Italia. "Salir de la isla para llegar al equipo era algo que veía lejos, difícil, pero entre todos pudimos lograrlo y estoy muy feliz. La siento como una chance para mí y para las mujeres del ciclismo latino", comenta quien viene arrasando en la mayoría de las carreras.