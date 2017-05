"Yo no puedo tener a un jugador como Centurión porque te puede contagiar a otros", completó en su argumento La Volpe, quien además se tomó el tiempo para analizar la actualidad del fútbol doméstico. "Este campeonato está más cerrado que aquel que me tocó perder con Boca", dijo el DT, y concluyó con el recuerdo de sus días en la Bombonera: "Los equipos me gustan con amplitud por los costados y Boca la tiene con Pavón y Centurión. Boca cambia de sistema cuando no está Centurión, eso significa que no tiene banco. Cuando yo llegué a Boca venía de un Mundial y ya no se jugaba más con un enganche. En Boca dije que jugaría con dos enganches, porque a uno solo te lo marcan entre dos. Es más, ningún equipo grande del mundo juega con enganche. Me costó en Boca que entendieran mi sistema, después lo hizo el Barcelona".