-Mucho. Desde ya me retracto de lo que dije sobre Alejandro Domínguez, jamás voy a poner en duda su honorabilidad. Ni de Monserrat Jiménez y Carolina Cristinziano. En nada. No salgo a desmentir, lo dije. Pero sí, fue un año muy difícil para todos. Yo creo que necesito tener una charla personal con ellos, lo haré cuando estén dispuestos. Usted sabe que en las crisis aparece gente que uno cree que es amigo y no lo es, gente que lleva agua a su molino… Fue un momento de calentura, no soy yo ese. No es lo que pienso. Fue una barbaridad. Me retracto y pido públicas disculpas porque no se lo merecen. Jamás existió eso.