El título local no será suficiente para apaciguar la necesidad de la afición y el posible arribo de Ernesto Valverde al banco de suplentes no despierta demasiado entusiasmo en los simpatizantes. El ex entrenador del Athletic de Bilbao tendría la responsabilidad de conseguir la Liga y pelear por la Champions League. Para ello se necesitarán nuevos intérpretes.