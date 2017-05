La gota que rebalsó el vaso se dio la semana pasada, cuando se ausentó dos días seguidos al entrenamiento de Racing y decidió pedir un traspaso. "La semana pasada mi mamá me preguntó si había vuelto a consumir. 'No, mamá, no. No quiero jugar más a la pelota, ya me tienen cansado todos diciendo que volví a consumir', le dije. Me bañé, me acosté y ella se volvió a Varela, llorando", confesó, advirtiendo que ese mismo día le realizaron un estudio en el club que dio negativo.