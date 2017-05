Hugo Tocalli criticó la actualidad del equipo dirigido por Claudio Úbeda y explicó los motivos por los cuales no tienen un buen desempeño. El presente de la Selección Sub 20 no es el mejor, luego de haber caído en los dos primeros encuentros en el Mundial de Corea, su clasificación a la siguiente fase está en peligro. El conjunto albiceleste deberá golear a su próximo rival, Guinea, el viernes y aguardar el resultado de los demás grupos para meterse en los octavos de final.