Pero no tuvo compasión, en realidad. Fue la figura de una noche en la que volvió a dar cuenta de su capacidad, de su talento y manejo de la escena. Fue la figura de Central y por primera vez los hinchas lo reconocieron con un "olé, olé, olé, olé, Teo, Teo". Lejos quedó aquella declaración de 2016 en la que el colombiano dijo no ser feliz en Rosario. Si no lo es, lo disimula muy bien.