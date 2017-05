Muchas veces me tocó escribir episodios de tu vida profesional. Siempre salí de los estadios orgulloso de ser tu amigo. Por la forma de ganar, mucho más por la forma de perder. Aquella noche en que tambaleante y tumefacto entraste al hotel Statler Hilton después de perder con Cassius Clay, tus ojos semicerrados no alcanzaron a ver la admiración con que el Mundo respetó tu caída. Tu cuerpo estaba tan muerto como ahora, pero por dentro una llama más candorosa que nunca alegraba tu corazón: "Perdí pero me la jugué, ¿no?, ¿vieron cómo me la jugué?" no creo que aquella guapeza del boxeador haya sido la más importante. Hubo otra guapeza que tal vez no la advertiste nunca: LA GUAPEZA DE HABERLE GANADO AL BARRO, A LA MISERIA, A LA VIDA. ¿Con qué?: con la fe de adentro, obedeciendo a ese duende que nace con nosotros el mismo día que nosotros nacemos.