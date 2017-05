Y si por anhelos le preguntan, su voz no titubea al revelar uno: "Tengo la cuenta pendiente de salir campeón en Racing". Bruno confesó que estuvo cerca de regresar cuando Facundo Sava era el técnico y que también tuvo sondeos de otros clubes. Para él, es la Academia o ninguno: "No podría ir a otro equipo, por el cariño y respeto que le tengo a Racing". El retorno será en el futuro: "Ahora hay buenos jugadores en el medio, no creo que me necesiten, ja".