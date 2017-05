En una conferencia de prensa tensa, en la que tuvo algunos cortocircuitos con los periodistas, el futuro conductor del combinado nacional atacó a los medios de comunicación y explicó: "Hay que hablar de supuestos porque hay que llegar un montón de horas. Es lo que vende, usted no me quiere perjudicar a mí. En eso yo no me puedo acercar porque realmente me lastima y me hiere. Yo acá lo que hice fue trabajar como un profesional durante todo un año".