Más allá de las declaraciones públicas, es un hecho que en los próximos días se anunciará oficialmente el arribo de Sampaoli a la Selección. "Que me piten, lo lograron. Yo no sentí ningún tipo de agravio, al contrario me sentí muy cómodo. Los que incitaron a que eso suceda habrán ganado la batalla", señaló desafiante ante la prensa tras el partido el DT.