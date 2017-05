En apenas ocho años de vida, está en pie la planificación del Estadio Hugo Moyano. ¿Para el ascenso? No, para jugar con Boca y River. "Como el crecimiento del club es tan grande no es el momento de apurarse. No tendríamos que hacer un estadio para los torneos federales, sino ya preparado para recibir a Boca o a River", señaló en 2014 Guillermo Calleri, padre del delantero Jonathan que trabaja como gerente deportivo del club.