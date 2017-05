"El agarrón existió. Es claro. Se estira la camiseta y por eso cobré penal. Aunque la televisión no ayuda", declaró el juez en diálogo con el canal TyC Sports. Y luego agregó: "La TV me acompañó siempre. Y en esto soy muy sincero, soy consciente de que ahora no fue así. Pero hay una foto en la que se nota de atrás. Es un agarrón de cuatro segundos, no tuve la fortuna de que fuera una imagen contundente, que muestre lo que yo vi".