El momento más emotivo de la rueda de prensa se vivió cuando "Micho" recordó a su fallecido representante. "No puedo dejar de nombrar a una persona que no está físicamente pero que me acompañó durante 20 años y que me marcó el camino de la profesión, del profesionalismo y del fútbol. Se llama Jorge Cyterszpiler y sé que hoy hubiese estado presente", dijo, entre lágrimas.