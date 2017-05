En ese momento Germán Herrera hizo el tercero de Central y la situación dejo de ser cómoda. El hincha de la campera negra me miraba desafiante y las dos chicas, una de las cuales se levantó insistentemente durante el partido para lanzar grotescos insultos al árbitro, a los rivales, a la vida entera, también consideraron que no podía ser que yo no gritara, no alentara ni cantara las canciones que todos sabían y cerca mío, casi encima, gritaban que "al que no alienta a Ñul lo vamo' a matar"…