El hombre que conduce a Las Palmas desde el 2015 apareció en la mesa como uno de los posibles sucesores de Luis Enrique y tuvo una inesperada reacción: "Me constan los rumores que me ligan al Barça, pero es una posibilidad que no contemplo. No sé si todavía tengo el nivel para entrenar al Barcelona. He estado dos años entrenando en Primera".