No debería sorprender, entonces, que fuera él el único fotógrafo argentino que estuvo en Nápoles el 10 de mayo de 1987 cuando el equipo del Sur de Italia empató 1 a 1 con Fiorentina con gol de Andrea Carnevale para lograr su primer Scudetto por sobre el poderío de la Juventus. La coronación del chico contra el grande, David contra Goliat, El Sur vs el Norte y ahí Maradona como estandarte, como guía de la insurrección, como orfebre de lo impensado, por no escribir imposible para todos, menos para él.