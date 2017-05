No quedaban dudas de que la jugada era de expulsión; el mismo artífice de la falta se levantó sin siquiera estar arrepentido y, antes de que el árbitro atinara a meter su mano en el bolsillo en busca de la tarjeta roja, se fue del campo de juego en dirección a los vestuarios. Jamás hubo un pedido de disculpas, ya que el ex Boca aún considera que hizo justicia. "Él me tendría que pedir perdón a mí por lo que hizo", remarcó.