• Sus primeros pasos. "Los clubes me venían a buscar pero yo tenía que terminar el colegio. Ferro en esa época tendría 56 mil socios. Impresionante. Y vino a por mí, yo tenía 15 años. Mi vieja lloraba y lloraba y lloraba porque no quería que me fuera. La distancia entre Mar del Plata y la Capital Federal eran 400 kilómetros. Mi viejo me dijo: 'Por mí andáte…', pero la cuestión era qué hacíamos con la gorda… Entonces, con el pasaje en la mano, lo rompí. Le dije: 'Llorá este año, vieja, al año que viene me voy'"