Hasta el lunes, Agremiados no daba tregua en su lucha. El fútbol no iba a comenzar tal como estaban dadas las cosas. El dinero que abonó el Estado el pasado 2 de marzo no era suficiente y entonces primó la solidaridad por parte de aquellos jugadores que no tenían reclamos salariales con aquellos que sufrían los atrasos, algunos hasta de ocho meses.