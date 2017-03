Sin embargo, el ex ministro de Antigüedades reconoció que el delantero del Blaugrana "fue muy educado", y que "quizás solo le interesa el fútbol". En este sentido, Hawass comparó su experiencia con la vivida junto a Will Smith, otra estrella internacional que viajó para promover el turismo egipcio. "No tuvo nada que ver. Smith es un intelectual. Lee y hace preguntas a cada minuto. Conoce la historia de las pirámides. Estuvimos cenando juntos y durante una hora y media hablamos de antigüedades. Hay una enorme diferencia", concluyó.