"Esa mañana habíamos estado hablando con Carlos de que sus chicos ya estaban en el colegio, que estaban todos bien y que era todo normal. A la tarde saltó la bomba y me sorprendió que, con la relación que tenemos, él no me haya dicho nada. Fue todo un invento de un italiano que estaría aburrido en su casa, lanzó al bomba y creó todo un revuelo que no tiene sentido", sostuvo el DT en diálogo con "Un buen domingo" por Radio La Red.