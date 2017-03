Pero la historia no terminó ahí. Al saber de la gravedad de la lesión de su colega, Orozco no pudo seguir jugando. La culpa lo obligó a pedir el cambio y dejó la cancha en el comienzo del segundo tiempo. "Le mando una disculpa, nunca fue mi intención ocasionar lo que fue, por eso decidí salir, yo no estaba bien", explicó el estadounidense una vez finalizado el partido que Pachuca ganó por 3-2.