Cuando una periodista le consultó a Guardiola sobre "las charlas" que Agüero tendrá con la dirigencia del City a finales de la temporada, el catalán no pudo evitar mostrar su enfado. "Hablé diez veces sobre eso. Diez veces. Ya sabés mi opinión", le dijo a la comunicadora, que intentó redirigir su pregunta, pero Pep continuó: "No puedo responder en cada conferencia de prensa sobre Sergio Agüero. Él es muy feliz, yo soy muy feliz, ambos somos muy felices. Diez veces respondí, no más, por favor".