Antes de entrar al Ministerio de Trabajo, donde se llevará a cabo la Conciliación Obligatoria con la AFA y Agremiados como protagonistas, Sergio Marchi tomó la palabra en TyC Sports y criticó a los dirigentes: "No se preocuparon, no se calentaron y subestimaron a los futbolistas". Y a su vez, se enteró de que la B Metropolitana saldría a jugar. "Me da tristeza", dijo sobre esta confirmación.