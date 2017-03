"El drive me está funcionando, pero tengo que conseguir lo mismo con el revés. Me juegan el 90 por ciento de los tiros a mi revés y doy muchas ventajas. Así y todo, la peleo como puedo, pero no es la manera como quiero jugar. De esa forma corro mucho. Me gusta pegarle fuerte desde los dos lados y todavía no lo consigo", reconoció la raqueta número 32 del planeta antes de marcharse de Acapulco, certamen en el que cayó en octavos de final ante Novak Djokovic por 4-6, 6-4 y 6-4.