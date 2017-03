"No me parece lo correcto, no me voy a prestar a eso", dijo Osella, DT de Newell's, ante la consulta sobre la posibilidad de estar al frente de un equipo de juveniles en el partido que su equipo debe jugar ante Defensa y Justicia. "Sería una falta de respeto a los futbolistas. Más aún lo sería dirigir juveniles que no tengo. Es cargarlos con una responsabilidad que no necesitan y para la que no está preparados. Es agarrarlos de un día para otro y no lo veo serio. Sería exponer a chicos a una situación extrema", agregó.