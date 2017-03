Personalidades destacadas de diversas áreas del deporte, la música, el periodismo y la televisión no quieren perderse la fiesta y competirán en la categoría celebrities. Esta categoría será conformada por equipos de tres participantes donde cada uno realizará una de las disciplinas. Algunos de los nombres más reconocidos son: el conductor Ronnie Arias, el músico Bahiano, el ex nadador olímpico José Meolans, Virginia Elizalde, Pipa Higuaín (padre), el medallista olímpico Santiago Lange, el periodista Nacho Goano, los rugbiers Gonzalo Longo y Diego Albanese, las ex Leonas Mercedes Margalot, Carla Rebecchi y Magdalena Aicega, el surfista Martín Passeri, y los periodistas Carla Czudnowsky y Daniel Arcucci, entre otras personalidades.