Hubo competencia de dos pruebas: Camila Raynoldi ganó la carrera de 2,3 kilómetros sobre la arena y segunda terminó Sol Galindo, justamente la que se impuso en SUP (o stand up paddle), seguida por Luciana Gil. Pero, en realidad, los mini torneos sirvieron de excusa. Pasarla bien, divertirse, compartir momentos y aprender fue lo más importante de la jornada que comenzó cerca de las 9 AM con el running.