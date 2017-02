¿Qué lleva a una persona a perderlo todo? Acaso creer que el tiempo no pasa, que la vigencia dura más tiempo que el que dura, que la industria es gracias a ellos y no al revés o, simplemente, que el dinero no se acaba. Las luces de la fama duran demasiado poco si el raciocinio no abunda, y si no que lo cuenten algunos como Ray Williams, Scottie Pippen, Paul Gascoine, el mismísimo Mike Tyson y tantos nombres más de talentos únicos, de deportistas que llegaron al punto más alto de la fama y la riqueza. Hoy, algunos de ellos están en la indigencia.