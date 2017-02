En julio del año pasado viajó a Inglaterra tras firmar un precontrato con el Manchester City. Su pasaporte comunitario le abrió las puertas y no quiso desaprovechar la oportunidad, pero Vélez reclama un dinero como resarcimiento por su partida. "Periodistas partidarios y dirigentes me ensuciaron mucho a mí y a mi familia, aunque con mucha gente del club me llevo bien y los formadores me desearon lo mejor", explicó el Maguito.