Por último contó que, en la búsqueda de corregir fallos o perfeccionar técnicas, dedica mucho de su tiempo a su juego con los pies: "Es algo en lo que estoy trabajando. Muchas veces en los primeros partidos las cosas no salen perfectamente, me pasó en el partido con River, pero creo que a lo largo de los partidos me fui sintiendo mejor con los pies, me fui soltando y hoy me siento un arquero normal, que trata de arriesgar y de darle una salida y una solución al equipo aunque sin ser un kamikaze".