El jugador que se desempeña como extremo por izquierda tanto como volante, relató que su fanatismo por Boca no se reducía a sólo mencionarlo sino que iba a la cancha y hasta cantaba las canciones de y con la barra: "Me gustaba ir al sector de La Doce, así que solía ir así. Más adelante me tocó jugar en La Bombonera con Lanús, pero no va a ser igual jugar con la de Boca en un torneo. Ojalá eso pase pronto".