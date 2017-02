Canteros salía del boliche Ink de Palermo, ubicado en avenida Coronel Niceto Vega y Fitz Roy, cuando quedó en medio involucrado en la "pelea callejera", como él mismo la describió. "Cuando me quise meter, vino uno de atrás y me pegó. Cuando me pegaron, ya quedé medio tonto", confesó tras describir que tenía un fuerte golpe en el tabique y un corte en la ceja.