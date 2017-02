"No me enloquezco por llegar a la final, pero disfruto del triunfo de hoy", soltó en conferencia. "Logré una buena victoria, pero no me conformo con eso. Me gusta jugar con la gente, es algo que hago a propósito, porque encontré en ello motivación", son algunas de las frases que soltó el Gladiador luego de la victoria sobre Ferrer.