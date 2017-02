"En River no tenía nada en contra pero el fútbol argentino, y todas las desprolijidades, hace que reflexiones. Dos años y medio acá parecen seis en otro lugar. Te genera desgaste. Primero te desgasta, después te expulsa. Me encanta lo que hago. Estoy en el lugar donde nos han dado libertad y confianza para desarrollar cuestiones que no sólo tienen que ver con lo futbolístico. Más cómodo que acá no me voy a sentir en ningún lugar del mundo".