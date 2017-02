"Sí, me he operado la nariz", admitió el actual piloto de Suzuki, quien debió dejar su lugar en Ducati luego de que la marca contratara al tricampeón mundial Jorge Lorenzo. Sin embargo, explicó: "Cuando en 2007 me caí en Malasia, además de lastimarme cuatro vértebras, también me rompí la nariz, desviándome el tabique. En 2012, el doctor Costa me aconsejó que me operara. Me costaba respirar".