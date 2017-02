"Viene el cumpleañero y lo veo: camperita de cuero, peinadito para atrás con gafas. Le da un abrazo a Gerard. Me presenta y me da un abrazo el loco. Tenía un perfume que un poco más y le comía la boca. No sabés lo que era", relató el jugador de 27 años que se desempeña en Banfield actualmente.