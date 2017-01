Sin embargo, Ranieri trabó su salida del club, hasta tanto no llegue otro delantero para reemplazarlo. "Si dejo que se vaya, eso no es bueno para mí. Si dejo que se vaya, tengo que fichar a un nuevo delantero. Cuando un futbolista firma un contrato, lo firma. Juegue o no, al final de mes siempre gana su dinero. Eso es lo que significa ser un profesional", dijo el italiano en conferencia de prensa respecto de la situación de Ulloa.