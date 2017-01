Mientras en la institución sevilla explicaron que no pueden sancionar al simpatizante por tratarse de asuntos personales ajenos a un empleado o futbolista del club, en Osasuna afirmaron que la tela no fue retirada en el transcurso del cotejo porque "es asunto de la Policía Nacional" y no pondrán sanciones al jefe de seguridad de la cancha porque el sobrenombre Gordo es menos conocido que Prenda, como se conoce al presunto violador.