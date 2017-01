"Hay un montón de actividades y deportes recreativos que son deficitarios. A ningún empresario que compre un club le interesaría mantener una disciplina que no gane plata, aún a pesar de que saque a los chicos de las calles, que haga que se diviertan, que aprendan a hacer deportes en equipo, a tener amigos, a querer a su club y a formar parte de algo. El básquet o un club de lectura pierden plata pero son importantes: no se miden por el dinero y por la ganancia, sino por el beneficio social. No hay que medirlo monetariamente, sino en términos de felicidad y bienestar social", evaluó David Kreimer, de la agrupación 15 de agosto de Argentinos Juniors.