En el medio de esa búsqueda, fue que llegó la crítica a López cuando lo consultaron por los periodistas. Pero no fue el único: también recayó sobre Juan Manuel Iturbe, flamante refuerzo que apenas jugó 50 minutos. "No es Messi o Ronaldo. No hay jugado durante dos años. No se le puede poner una cruz encima después de un partido", explicó.