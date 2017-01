Pero la historia no quedó ahí, ya que la mujer del ex Audax Italiano publicó un comentario en su cuenta de Instagram en la que se refirió al Toto: "Esperé siempre que mi marido saliese de este club como realmente merecía y no ensuciado por la misma persona que hace un mes atrás le decía que era su jugador más importante en el único que confiaba".