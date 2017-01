"Nunca vamos a tomar un café con él; para mí no es una pena. A mí me mataban, pero me levanté. Si no estaba fusilado, trabajando en la fábrica de mi viejo", sentenció el Doctor, cuando le propusieron una reunión con el Flanco. Y agregó: "Nunca tuve problemas yo, hasta que me tocó dirigir a mí. Ahí fueron palos todos los días".